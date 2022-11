Matovič by se nedostal do parlamentu

Hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) slovenského ministra financí a expremiéra Igora Matoviče by na přelomu října a listopadu získalo jen 3,8 procenta hlasů a nedostalo by se do slovenského parlamentu. Vyplývá to z průzkumu agentury Median SK.

Foto: Radovan Stoklasa, Reuters Bývalý slovenský premiér Igor Matovič