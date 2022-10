Matovič chce opilým řidičům brát auta

„Stačilo! S ministrem vnitra Romanem Mikulcem jsem už mluvil a plně se shodujeme v tom, že jediná cesta je zavedení exemplárních trestů za alkohol za volantem,“ napsal Matovič na sociální síti. Podle něj by policie měla mít možnost zabavit automobil opilému řidiči přímo na místě. „Co když bude půjčené? To samé. Ať si dotčený u ožraly uplatní náhradu škody,“ dodal ministr financí. Zadržené automobily by podle jeho návrhu šly do veřejné dražby a z výtěžku by se financovalo odškodnění obětí a jejich příbuzných.