Královna Alžběta II. zemřela stářím, potvrdily úřady

Britská královna Alžběta II. zemřela na komplikace způsobené vysokým věkem. Podle britských médií to ve čtvrtek potvrdily úřady a nechaly to takto zapsat jako oficiální příčinu smrti 96leté panovnice do úmrtního listu.

Foto: Profimedia.cz Královna Alžběta II.