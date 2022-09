Osud oblíbených značek má teď v rukou Karel III.

Mezi hlavní dodavatele, držitele této podpory, patří nepromokavé kabáty Burberry, čokoláda Cadbury, cereálie Kellogg’s, kečup Heinz, čaje Fortnum and Mason a aperitiv Dubonnet.

Někteří z nich dodávají své výrobky britské královské rodině již více než sto let. Už v roce 1902 namíchala společnost Fortnum and Mason speciální královskou čajovou směs pro krále Edwarda VII. Firma Kellogg’s provozovala dodávku, která přímo z továrny dopravovala cereálie do rezidencí britské královské rodiny, uvedl mluvčí společnosti Paul Wheeler.