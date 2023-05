Jak ukončit ostřelování Bělgorodské oblasti? Připojíme Charkov k Rusku, napadlo gubernátora

• Aktualizováno

· Podle náčelníka generálního štábu AČR Karla Řehky je možné, že by se mohla rozhořet válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. A pokud by na takový konflikt došlo, Česko by se ho od první chvíle účastnilo. Řehka to řekl v pondělí na konferenci na téma... Celý článek