Islamisté plánují v Británii teroristické útoky, upozorňuje tamní vláda. Varuje i před Ruskem

V nové strategii proti terorismu, která vyjde tento týden v úterý, ministryně vnitra podle The Times označila hrozbu islamistického terorismu za vůbec tu „nejzávažnější“ ve Spojeném království. Tato hrozba má podle ní také pokrýt až tři čtvrtiny veškerých aktivit kontrarozvědky a bezpečnostní agentury Mi5, která se na tyto záležitosti specializuje.

„Teroristických narativů využívají i nepřátelští aktéři, jako je Rusko, které se snaží na Západě prosazovat rozdělující a polarizující narativy. To se bude v budoucnu pravděpodobně stupňovat,“ uvádí se v nové protiteroristické strategii podle deníku The National , který se zaměřuje na dění na Středním východě.

„Jedná se o první zprávu za posledních pět let a je to komplexní aktualizace reakce Spojeného Království na terorismus,“ uvedl pro list The Times zdroj z britského parlamentu, jehož identitu deník zná.