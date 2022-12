Francie: až deset výpadků za zimu

Francie se připravuje na možné výpadky v dodávkách elektřiny. Krizový štáb sestavený ze zástupců zainteresovaných ministerstev pracuje s hypotézou, že během nadcházející zimy by taková situace mohla nastat v šesti až deseti případech s tím, že by trvala vždy maximálně dvě hodiny a současně by se dotkla nanejvýš šesti milionů lidí.

Foto: Novinky Ilustrační foto.

Přerušení dodávek by nemělo postihnout nemocnice, policii, hasičské sbory a důležité průmyslové kapacity. Francouzská vláda už týdny apeluje na domácnosti i podniky, aby snížily spotřebu energie. Elektrárenský koncern EdF odhaduje, že v listopadu zákazníci odebrali v meziročním srovnání o deset procent energie méně. EdF oznámil, že znova o týdny až měsíce odložil obnovení provozu několika jaderných elektráren. Důvodem je potřeba důkladnější renovace bloků, především kvůli korozi. Nyní pracuje 40 z 56 reaktorů, v létě to bylo jen 32. V letošním roce spadla výroba energie ve francouzských jaderných blocích na třicetileté minimum.