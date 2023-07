Fiala: Pokud nebudou stačit z Rhoda letadla, pomůže armáda

Pro české turisty uvázlé na požárem zasaženém řeckém ostrově Rhodos by mohla být vyslána i armádní letadla, pokud nebudou stačit repatriační lety cestovních kanceláří, oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Cestovky Fischer a Exim Tours už předtím oznámily, že pro jejich klienty v neděli večer z Prahy odstartuje mimořádný let společnosti Smartwings. Čedok v noci také vypraví repatriační let.

Foto: Fedja Grulovic, Reuters Turisté na letišti na Rhodu čekají na odlet

Článek „Pokud se ukáže, že noční repatriační lety, které jsou již naplánované nebudou stačit, jsme připraveni pomoci českým občanům. Ministryně obrany Jana Černochová mi potvrdila, že armádní letadla jsou připravena okamžitě odletět do Řecka, pokud si to situace vyžádá,“ napsal Fiala na Twitteru. Česká diplomacie včera vzkázala, že vyslání vládního letadla zatím nebylo třeba. Pokud se ukáže, že noční repatriační lety, které jsou již naplánované nebudou stačit, jsme připraveni pomoci českým občanům. Ministryně obrany @jana_cernochova mi potvrdila, že armádní letadla jsou připravena okamžitě odletět do Řecka, pokud si to situace vyžádá. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 23, 2023 Letadlo vyslané skupinou, do níž patří Fischer a Exim Tours, má kapacitu 189 míst, přičemž společnosti se ho budou snažit zcela naplnit, a to lidmi, kteří byli evakuovaní z jihu ostrova během pátečního večera. „Zohledníme samozřejmě i třeba zdravotní stav klientů, to jestli jde o rodinu s dětmi nebo seniory,“ upřesnil na dotaz Novinek mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Další desítky klientů by měly v pondělí z Rhodu odletět normálním, naplánovaným letem, jelikož jim končí zájezd. Repatriační let vypraví také Čedok. Podle mluvčí společnosti Kateřiny Pavlíkové vyšlou největší možné letadlo s kapacitou přes 200 osob, směrem do Řecka tímto letadlem poletí někteří zaměstnanci ministerstva zahraničí, které už dříve uvedlo, že tam vyšle dva konzulární úředníky. ☎️ Vzhledem k rozsáhlým požárům na řeckém 🇬🇷 ostrově Rhodos, které si vyžádaly evakuaci tisíců turistů, zřídilo řecké ministerstvo zahraničí pohotovostní linky v angličtině:



+30 210 368 1350 — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) July 23, 2023 Tento let zajistí také dopravce Smartwings. Jeho mluvčí Vladimíra Dufková uvedla, že letadlo pro Čedok přiletí do Prahy v pondělí ve 02:20, letadlo s klienty Fischer a Exim Tours přiletí po páté hodině ráno. Mluvčí CK Blue Style Lucie Bukanovská uvedla, že také někteří jejich klienti se repatriačním letem vrací do Česka už neděli v noci, další v pondělí ráno. Tisíce Čechů na ostrově zůstávají Podle českého velvyslance v Řecku Jakuba Karfíka v neděli zůstávalo na ostrově Rhodos několik tisíc českých turistů, i když už stovky z nich byly z ostrova evakuovány. Hašení požáru komplikuje velmi silný vítr. Informace o zraněních zatím nejsou, uvedla Česká televize. Požár na Rhodu vyvolal největší evakuační operaci v dějinách Řecka, uvádí policie. Podle agentury AFP muselo před plameny utéct na 30 tisíc lidí. Pro klienty CK Fischer a Exim Tours uvázlé na Rhodu přiletí Smartwings