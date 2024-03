Evropa musí uvěřit ve svou sílu, burcoval v Bukurešti Tusk

„Nesmíme žít iluzemi. Nikdo nás nenahradí v boji za bezpečnost, naši budoucnost a jednotu, to my jsme jejich nejlepší zárukou,“ zdůraznil polský premiér. Neexistují podle něj objektivní příčiny, proč kapitulovat před zlem. Hospodářský, demografický a morální potenciál Evropy je větší než potenciál těch, co na nás útočí. Klíčové dnes je, aby Evropa uvěřila ve svou sílu a také obranné schopnosti, prohlásil.