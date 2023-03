Vládu ve Francii nesvrhli, Macronova důchodová reforma je přijata

Penzijní reforma zahrnující zvýšení hranice odchodu do důchodu na 64 let dokončila cestu francouzským parlamentem poté, co opozice neuspěla ani s druhým návrhem na vyslovení nedůvěry vládě.

Foto: Benoit Tessier, Reuters Francouzi protestují proti penzijní reformě.