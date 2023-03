Francouzská policie se střetla s demonstranty, desítky lidí zadržela

Střety s policií se odehrály také v Lyonu, kde někteří demonstranti pronikli do radnice čtvrtého obvodu, kterou poškodili. Navíc se v budově podle policie pokusili založit požár, což se jim ale kvůli zásahu pořádkových sil nepovedlo.

Umožnil to článek 49.3 ústavy, díky němuž může vláda přijmout zákon, aniž by o něm Národní shromáždění hlasovalo. Vystavuje se ale možnosti, že poslanci do 24 hodin vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Návrh na něj už část opozice předložila.