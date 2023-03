Dívka v Rusku nakreslila obrázek na podporu Ukrajiny. Vzali ji otci, tomu hrozí dva roky

„Mašu nikdo neviděl od 1. března, a to i přes naši snahu získat přístup do dětského domova a zjistit, jak jí je. Ruské úřady chtějí držet všechny v linii. Nikdo nesmí mít vlastní názor. Když s někým nesouhlasíte, tak nečtěte jeho sociální média, ale nedávejte ho do domácího vězení a neberte mu děti do dětského domova,“ řekla BBC Olga Podolská, městská radní z Jefremova (320 km od Moskvy), kde Maša s otcem žije.