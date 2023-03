Čínské námluvy s Ruskem ohrožují vztahy s EU, varovala Leyenová

Pro vztahy Evropské unie s Čínou bude určující, jak se Peking postaví k válce vedené Ruskem. Prohlásila to ve středu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dodala, že by se EU sice neměla od Číny ekonomicky úplně odstřihnout, ale měla by na druhou stranu snižovat rizika.

Foto: Petr Hloušek, Právo Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová