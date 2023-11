Cenzura po maďarsku. Vstup na výstavu World Press Photo jen pro starší 18 let

Z rozhodnutí maďarského ministerstva kultury mohou výstavu World Press Photo v Budapešti navštívit pouze lidé starší 18 let. Podle ministerstva totiž některé vystavené fotografie porušují zákon zakazující zobrazování témat týkajících se komunity LGBT+ nezletilým. Vedení World Press Photo konstatovalo, že je to poprvé, co se výstava v Evropě setkala s cenzurou.

Na výstavu World Press Photo v Maďarsku mají zákaz vstupu děti do 18 let kvůli zákonu o LGBT+ obsahuVideo: AP