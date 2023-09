Části Slováků návrat do minulosti nevadí

Obě jeho děti přitom pracují v zahraničí a v případě, že se šéf strany Směr-sociální demokracie Robert Fico počtvrté vrátí do premiérského křesla, se na Slovensko ani neplánují vrátit. „Oni už jsou načichlí západním liberalismem a vidí věci jinak. Já tvrdím, že Slovensko prožilo za Matoviče a Hegera tři nejhorší roky své novodobé historie. U nás to prostě nejde jinak, pomůže jen silná ruka,“ dodal.

Karol z východního Slovenska pracuje v Bratislavě, ale volit pojede domů do Vranova nad Topľou. „U nás je hodně voličů Křesťanskodemokratického hnutí, ale já ty ‚svatouškáře‘ moc nemusím a budu volit Republiku. Doufám, že zvítězí Fico a nedá žádnou šanci nezkušeným lidem z Progresivního Slovenska,“ uvedl.

„Nejlepší by bylo, kdyby Fico vytvořil vládu se stranami Hlas-sociální demokracie a Slovenskou národní stranou s tichou podporou Republiky. Měli bychom konečně stabilní proslovenskou vládu,“ zdůraznil.

Student Michal dá v sobotu hlas Progresivnímu Slovensku (PS), protože nechce návrat do minulosti. „Mečiara jsem nezažil, ale Fica ano a stačilo. Zkorumpovaný systém našich lidí, ovládnutí policie oligarchy a vraždu novináře už nechci nikdy zažít,“ uvedl. „Vím, že PS si bude těžko hledat partnery do koalice, ale přesto doufám, že zvítězí a nějak to uhrají,“ dodal.