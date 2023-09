Slovensko je po čtvrtstoletí opět na rozcestí

V případě návratu Fica k moci to vše nevěští nic dobrého a Slovensko se může dostat tam, kde už jednou bylo - do izolace. Určitě by si však rozumělo s Maďarskem Viktora Orbána.

Pokud by však ve volbách zvítězilo hnutí Progresivní Slovensko vedené Michalem Šimečkou a oslovilo by Pellegriniho se zajímavou nabídkou, není vyloučena ani tato varianta. Zatím však má Hlas programově mnohem blíž ke Směru, z něhož Pellegrini a spol. v roce 2020 vystoupili. Šimečka se proto musí spoléhat na to, že se do parlamentu dostanou strany, které by upřednostnily spolupráci s progresivci.