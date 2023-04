Budova maďarského parlamentu dál zůstává bez vlajky Evropské unie

Kövér tvrdí , že vyvěšení vlajky Evropské unie na národní budově parlamentu Brusel nevyžaduje a on na tom nebude nic měnit. „V členských státech jsou vlajky Evropské unie na vládních budovách, nikoliv však na budovách národních parlamentů,“ argumentovala kancelář předsedy maďarského parlamentu. Kövér dal unijní vlajku odstranit z budovy v roce 2014.

Když se jednou poslanci opoziční Maďarské socialistické strany pokusili vrátit unijní vlajku do parlamentu, Kövér jim řekl, že je to maďarský parlament, na němž má místo maďarská vlajka. „Chápu, že socialističtí poslanci strpí maďarskou národní vlajku jen společně s jinou vlajkou, s rudou nebo modrou, ale tohle je maďarský parlament,“ zdůraznil Kövér.

Referendum o vstupu do Evropské unie se v Maďarsku konalo 12. dubna 2003. Hlasování bylo platné a vstup do Unie podpořilo téměř 84 procent hlasujících. Vstup do Evropské unie v kampani podporovala tehdejší vládní koalice socialistů a liberálů, ale také tehdy opoziční FIDESZ a Maďarské demokratické fórum. Proti byla Dělnická strana a nacionalistická strana MIÉP.