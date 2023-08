Budapešťský Řetězový most otevřeli po dvouleté rekonstrukci

Největší novinkou je, že na historický most se už nevrátí automobily a bude sloužit hlavně chodcům a cyklistům. Odhlasovali si to obyvatelé města. Kromě chodců a cyklistů mohou po zrekonstruovaném mostě jezdit autobusy městské hromadné dopravy a vozidla taxislužby. Denně tak projede přes most o dvacet tisíc vozidel méně než před rekonstrukcí.