Boris Becker: Vrah mi v britském vězení vyhrožoval zabitím

„Ve vězení jsem byl okamžitě konfrontován s realitou, se kterou jsem neměl žádné zkušenosti. Bylo to nebezpečné. Snažil jsem se nikomu nedívat do očí a zůstat ve svém koutě,“ řekl trojnásobný wimbledonský vítěz a někdejší trenér Novaka Djokoviče německé televizi SAT 1.

Becker se rozplakal, když popisoval, jak mu ve vězení vyhrožoval vrah zabitím. Podle listu The Daily Telegraph přiznal, že se bál o život, když mu vrah, kterému říkal „John“ a jenž pobýval za mřížemi 16 let, podrobně vyprávěl, jak Becker zemře.

Beckera poslal soud v dubnu na dva a půl roku do vězení za to, že ukryl majetek v hodnotě 2,5 milionu liber (69 milionů korun), aby se vyhnul placení dluhů poté, co ho britský soud prohlásil bankrotářem. Odseděl si osm měsíců.