Babiš vyzval ke společné evropské protivzdušné obraně, Británii v ní nechce

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Babiš tak reagoval po včerejším ohlášení vzniku koalice devíti evropských zemí včetně Francie, Německa a Velké Británie, které budou se zapojením Ukrajiny vytvářet společný systém protibalistické obrany. Babiš se nechal slyšet, že by rád do systému zapojil i ČR, přičemž Britové by naopak měli zůstat stranou.
„Proč tam nejsme, to se musíte zeptat předchozí vlády. Ale v každém případě mám na to jiný názor. Myslím si, že to má být projekt evropský, tzn. EU, že by tam ani neměla být Velká Británie,“ řekl premiér. Britové by tak podle českého šéfa vlády měli zůstat stranou i se svým rozvinutým obranným průmyslem.
Členy „čistě obranné“ koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské „antibalistické kapacity“, jsou Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.
Babiš by rád sestavu rozšířil. „Jde zejména o to, aby se velké země jako Francie, Německo či Itálie na tom domluvily a aby šlo o společný projekt členských států Evropské unie,“ řekl český premiér. Jako příklad poukázal na evropského leteckého výrobce Airbus.
„Výroba letadel byla kdysi v Evropě roztříštěna mezi řadu zemí a pak přišel projekt Airbus, který integroval mnoho evropských výrobců. Já jsem navrhl, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Europatriot,“ uvedl.
Lídři devíti evropských zemí se v pondělí v Paříži dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na prohlášení nové koalice.
Česká republika se na této iniciativě nepodílí a jejím členem není ani Polsko.
„Já jsem se to dozvěděl dnes, že existuje něco takového. Těch různých deklarací koalic bylo v minulosti strašně moc, ale ta realizace potom není konkrétní. Jde o to, aby hlavní země – Francie, Německo a ty další velké, Itálie a Nizozemsko – se na tom domluvily. A ne, že každý bude usilovat o to, aby zase vyráběl antibalistické střely. Ale aby to byl společný projekt členských států EU,“ uvedl po založení koalice Babiš.