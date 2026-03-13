Anglický terapeut léčil trauma sexem. Odsedí si jedenáct let

Článek
Nejmenovaná oběť v současnosti 77letého Pecka sussexské policii nahlásila v roce 2021. Vypověděla, že jí ho doporučila kamarádka, když sháněla pomoc s depresí a úzkostí. Peck chtěl, aby k němu docházela několikrát týdně, přičemž jejich sezení zahrnovala svlékání, protože kontakt kůží na kůži podle terapeuta „uklidňoval nervový systém“. Klientku též přiměl k líbání, protože „její vnitřní dítě potřebovalo sát“, informuje o případu deník The Guardian.
Nahota se během jejich sezení postupně stala čím dál tím běžnější. Peck do klientky několikrát vnikl prstem, což podle něj mělo léčit porodní trauma. Jednou u ní též provedl orální sex a snažil se ji přimět k pohlavnímu styku, což označoval za „formu uvolnění energie“.
V té době se žena domnívala, že je Peck registrovaný profesionál. Až později se dozvěděla, že mu už na konci osmdesátých let Institut bioenergetiky praxi zakázal právě proto, že své pozice zneužíval k sexuálnímu zneužívání klientek. „Od toho dne jste nebyl nic víc než šarlatán a podvodník,“ řekl Peckovi ve čtvrtek při vynášení rozsudku soudce Stephen Mooney.
Policie se případem s několika přestávkami zabývala více než tři roky, než byl Peck v říjnu 2024 obžalován. Terapeutova oběť kvůli průtahům na policii už v lednu téhož roku podala formální stížnost. Později uvedla, že její hlavní motivací bylo Peckovi zabránit v „manipulaci a sexuálním zneužívání dalších žen“.
„Peck mé duševní a tělesné zdraví a každou část mého života hluboce a trvale poškodil. O více než pět let později stále prožívám děsivé návraty traumatických vzpomínek, při kterých se cítím, jako bych s ním byla zpět v té místnosti. Těchto posledních pět let jsem prožila s neustálou obavou, že pravděpodobně stále ubližuje dalším ženám,“ uvedla terapeutova oběť ve vyjádření vydaném u příležitosti vynesení rozsudku.
Neregulovaní terapeuti, kteří zneužívají své klienty a stejně pak dál ordinují, jsou ve Velké Británii rostoucím problémem. Hromadí se proto žádosti, aby i tato profese podléhala formálnímu dohledu. Peckova oběť uvedla, že průtahy ve vyšetřování byly do značné míry způsobené tím, že si policie neuvědomovala podstatu vztahu mezi terapeutem a klientem.
„Prostě si neuvědomovali, že v terapeutickém vztahu má terapeut nad klientem přirozeně moc. Ten první právník prokuratury, který se na to podíval, si podle mě prostě řekl: ‚Vy jste jenom dva dospělí lidé, kteří souhlasili s tím, že budou dělat nějakou alternativní ezoterapii,‘“ řekla nejmenovaná žena.
„To dlouhé policejní vyšetřování a nakonec i soud byly pravděpodobně stejně traumatické jako zneužívání samotné. Nevím, jestli bych to někomu doporučila. Bylo to pekelné,“ dodala terapeutova oběť.
K problému terapeutů zneužívajících důvěry klientů se vyjádřila i advokátka Centra pro právní ochranu žen Nogah Oferová, jež Peckovu oběť podporovala.
„Že jsou ve světě tito terapeuti, kteří své klienty přesvědčují, že jim sexuální kontakt pomůže, když ve skutečnosti páchá neuvěřitelné škody, je opravdu nebezpečné. Nedostatečná regulace terapeutů je pro zranitelné lidi, kteří mohou skončit u šarlatána, skutečně znepokojivá. A když jdete k doktorovi, tak něco takového nečekáte,“ uvedla Oferová.
Advokátka právní kanceláře Leigh Day Catriona Rubensová, jež před dvěma lety v ostře sledovaném procesu úspěšně zastupovala Ellu Jannehovou, kterou její terapeut znásilnil, uvedla, že ji od té doby kvůli sexuálnímu zneužívání nebo emocionálnímu týrání ze strany terapeutů každý měsíc kontaktují přibližně tři lidé. Jejich šance na právní nápravu jsou ovšem podle advokátky stále nízké, a to hlavně proto, že policie stále nebere ohled na moc, kterou nad klienty terapeuti mají.