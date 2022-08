Do policistů v Bulharsku narazil autobus s migranty, oba zemřeli na místě

Dva bulharští policisté zemřeli ve čtvrtek poté, co do jejich auta narazil autobus převážející migranty, potvrdilo bulharské ministerstvo vnitra. Incident se stal brzy ráno v černomořském městě Burgas. Řidič autobusu podle vyšetřovatelů do policistů narazil schválně.

BEZ KOMENTÁŘE: V Bulharsku zemřeli dva policisté, když se snažili zastavit autobus pašující migrantyVideo: AP

Článek „Autobus převážel celkem čtyřicet sedm migrantů, o nichž máme v tuto chvíli informace, že pocházejí ze Sýrie,“ řekl agentuře AP šéf policie v Burgasu. „Jedna osoba, která není součástí skupiny migrantů, byla zadržena a nyní máme informaci, že se účastnila organizování převozu. Hledáme také jejího komplice. Oba jsou syrského původu a mají v Bulharsku status uprchlíků.“ Řidič vjel s autobusem do obytné oblasti, ale policisté mu autem zablokovali cestu. To ho neodradilo - vrazil přímo do nich, načež auto ještě přejel. Oba policisté ve voze byli na místě mrtví. Dodávka s běženci se chtěla vyhnout rakouské policii, po havárii tři mrtví Zahraniční Autobus s tureckou registrační značkou následně vrazil do autobusové zastávky. Řidič zatím nebyl obviněn, stále probíhá vyšetřování. Podle vyšetřovatele Georgiho Šineva však šlo o „vědomý a záměrný čin“. Sedmimilionové Bulharsko leží na hlavní trase migrantů ze Středního východu a Afghánistánu do Evropy. Jen malá část z nich ale chce v nejchudší zemi Evropské unie zůstat a míří dále na západ, uvádí agentura AP.