Do dvou let budeme v Evropské unii, tvrdí ukrajinský premiér

„Máme velmi ambiciózní plán na vstup do Evropské unie v příštích dvou letech. Proto očekáváme, že letos už může proběhnout předvstupní fáze jednání,“ řekl Šmyhal.

Francouzský prezident Emmanuel Macron loni řekl, že než Ukrajina přistoupí do EU, mohou uplynout „desetiletí“.

Dokonce i lídři EU, kteří na loňském summitu podpořili udělení statusu kandidátské země Ukrajině, přiznávají, že vyhlídky na skutečný vstup země do EU jsou poměrně vzdálené.

Páteční summit v Kyjevě se má zaměřit na dosažení správné rovnováhy mezi ukrajinskými očekáváními a tím, co Brusel nabízí.

Některé země trvají na tom, že prohlášení by se nemělo příliš odchylovat od formulace použité na červnovém zasedání Evropské rady, a zdůrazňují, že ačkoli je budoucnost Ukrajiny vázána na Evropskou unii, kandidátské země musí splnit určitá kritéria.

„Očekávání v Kyjevě jsou poměrně vysoká, ale je nutné splnit všechny podmínky předložené Evropskou komisí. Je to proces založený na zásluhách,“ řekl jeden vysoký představitel EU.

Šmyhal serveru Politico řekl, že doufá, že Ukrajina by mohla v pátek dosáhnout „významného skoku vpřed“, zejména v konkrétních oblastech - bezvízová dohoda pro průmyslové zboží; pozastavení cel pro vývoz z Ukrajiny na další rok a také „aktivní pokrok“ při zapojování do platebního režimu jednotného platebního prostoru SEPA (Euro Single Payment Space) a začlenění Ukrajiny do mobilní roamingové zóny EU.