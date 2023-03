Další otřesný případ šikany v Německu. Dívky típaly 13leté školačce cigarety o obličej a bily ji

Pak jedna z mučitelek plivla do obličeje a zařvala: „Budeme tě mlátit, dokud nebudeš ležet na zemi a krvácet.“

Dívčí gang následně zapálil Sabrině vlasy, namotal do nich žvýkačku, dokonce o ni, respektive o její obličej típal cigarety. Když náhodný kolemjdoucí uviděl Sabrinino utrpení, vysvobodil ji ze spárů zdivočelého gangu a vzal ji k sobě domů.

„Když jsem viděla video, úplně mě to zlomilo. Všechny se mučením mé dcery bavily. To jsou sadistky,“ řekla deníku Bild Veronika W., matka Sabriny.

Vražda Luisy z Freudenbergu rozpoutala v Německu diskusi o trestech pro pachatele brutálních činů, kteří jsou mladší 14 let.

„Každý ví, že se jim nic nestane, protože jsou tak mladé. Ale moje dcera na to, co jí provedly, do konce života nezapomene. Chci, aby byli viníci tvrdě a spravedlivě potrestáni. Je třeba zpřísnit zákon,“ prohlásila Sabrinina matka o trýznitelkách své dcery.