Čeští skauti v Koreji prchají před tajfunem, míří do vojenské akademie

Jižní Korea v úterý zahájila evakuaci čtyř desítek tisíc skautů z dějiště světového jamboree v Puanu na jihozápadě země, ke kterému se blíží tropická bouře Khanun, do bezpečnějších míst především v okolí hlavního města Soulu.

Z tábořiště se už vydalo na cestu do vojenské akademie v Soulu osm autobusů s českými skauty ve věku od 14 do 18 let. Cesta trvá asi čtyři hodiny. V původním dějišti jamboree podle Masaříka zůstává přibližně osm desítek dospělých Čechů, kteří tvoří servisní tým pro skauty.