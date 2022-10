Česko posouvá vztahy s Katarem, Lipavský otevřel ambasádu

„Je to symbol toho, že posouváme česko-katarské vztahy zase o kus dále,“ řekl Lipavský před odletem na konto nově vzniklého zastupitelského úřadu.

„Neřekl bych, že to jsou oťukávací jednání. Budu se svým katarským protějškem jednat už poněkolikáté,“ řekl Lipavský. „Katar vždy deklaroval, že je připraven se podílet na energetických dodávkách,“ dodal.

Představa, že Katar vypomůže s dodávkami plynu Česku hned, je ovšem nereálná. „V krátkém horizontu to osobně nevidím, spolupráce je možná určitě ve střednědobém horizontu. Je to o souběhu načasování, ceně a množství. V tuto chvíli to střetnutí těch os neexistuje, protože Katařané jsou zvyklí dodávat plyn na základě dlouhodobých kontraktů,“ řekl novinářům nedávno jmenovaný velvyslanec Petr Chalupecký.