Češi mají dost propíchnutých pneumatik, u polských supermarketů formují hlídky

V tu chvíli se u nás zastaví starší cyklista s nákupní taškou na nosiči, rovněž Čech. Říká, že na nákupy do Stokrotky jezdil autem přes dvacet let, před měsícem s tím ale skončil, když mu neznámý pachatel rozpíchal pneumatiky.

Jde už o jedenáctou oběť, o které naše redakce ví. Od té doby pan Pavel jezdí do Křenovic už jen na kole. „Je to zdravější a nemusím mít obavy. Na kole není registrační značka, takže není poznat, že jsem Čech,“ usmívá se pan Pavel ze Štěpánkovic.

Situace je velkým tématem i mezi polskými zákazníky, byť o ní polská média zatím neinformovala. „Víme o tom z internetu a říkaly nám to i prodavačky. Netušíme, kdo to dělá, musí to být nějaký zlomyslný hlupák. Situaci by vyřešilo, kdyby byly před obchodem kamery, ty tady ale zřejmě nejsou,“ řekl kolemjdoucí Polák.