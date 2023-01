Bývalý šéf NATO: Evropa musí pomoci odstrašit Čínu od invaze na Tchaj-wan

Jak upozornil server Axios , je to vůbec poprvé, co nějaký bývalý šéf aliance oficiálně navštívil Tchaj-wan, což poukazuje na rostoucí obavy Evropy z čínské agrese v asijsko-pacifickém regionu.

„Můžeme si být jisti, že Si Ťin-pching vše pozorně sleduje. Jakýkoli pokus Číny změnit status quo na Tchaj-wanu silou by měl vyvolat stejně jednotnou reakci a my to musíme dát Číně jasně najevo,“ zdůraznil.