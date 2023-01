Cestující z Číny mají mít negativní test na covid, doporučili zástupci vlád EU

Zástupci vlád Evropské unie ve středu doporučili, aby pasažéři leteckých společností měli na linkách z Číny do zemí Evropské unie před nástupem do letadla negativní test na covid-19 ne starší než 48 hodin. Oznámilo to ve středu švédské předsednictví EU. Peking se chystá uvolnit cestovní omezení navzdory sílící vlně koronavirové epidemie v Číně, která má nyní plné nemocnice.

Foto: Andy Wong, ČTK/AP Lidé na letišti v Pekingu

Článek Doporučení požadovat po cestujících z Číny negativní test vzešlo ze skupiny pro reakci EU na krize (IPCR), v níž jsou zastoupeni představitelé vlád 27 členských zemí Unie. Podobné doporučení předtím učinila také Evropská komise. IPCR rovněž doporučila, aby všichni cestující letící do Číny i opačným směrem měli nasazené roušky, aby vlády zemí EU zajistily namátkové testování pasažérů přilétajících z Číny a aby testovaly vzorky odpadních vod na mezinárodních letištích a u letounů přilétajících z Číny. Podle švédského předsednictví se členské státy shodly na potřebě vydat příslušná doporučení pro přilétající a odlétající cestující, posádky letadel a letištní personál. Čína se chystá 8. ledna uvolnit pravidla na svých hranicích pro návštěvníky i pro své občany, kteří chtějí vycestovat, a řada zemí předem oznámila, že bude vyžadovat od cestujících z Číny negativní testy na koronavirus. Švédské předsednictví EU uvedlo, že IPCR bude s podporou Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) a s ohledem na hodnocení Světové zdravotnické organizace (WHO) nadále sledovat epidemiologickou situaci v Unii. Členské státy se dohodly, že situaci a přijatá opatření znovu vyhodnotí do poloviny ledna. Letadlo v Itálii bylo plné nakažených Číňanů Zahraniční