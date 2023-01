Danilov: Rusko by se mohlo stát kolonií sousední země

„Pozorujeme, jak jistá sousední země postupně přebírá Ruskou federaci, protože tam má své zájmy. A to je velmi, velmi nebezpečná tendence pro celý svět včetně nás,“ varoval.

Na doplňující dotaz, zda má na mysli Čínu, přímo neodpověděl. „Myslím tím to, že ty procesy se už dějí. Musíte jim věnovat velkou pozornost,“ uvedl.

„Máme však na paměti, že by si mohli najít nečekané ‚přátele‘ a Rusko by se mohlo stát kolonií,“ varoval.

Když byl Danilov dotázán, zda země Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB, pakt několika postsovětských zemí v čele s Ruskem - pozn. red.) představují pro Ukrajinu hrozbu, odpověděl: „OSKB je pro nás jako něco mokrého, co hoří. Nepředstavuje pro nás nic děsivého, my bychom se s tím vypořádali. Mluvím o mnohem složitějších věcech - o zemích, které mají jaderné zbraně, s nimiž by Rusko mohlo vyměnit jaderné technologie za rakety, které Rusko potřebuje.“