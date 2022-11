Britský premiér má problém. Indická firma, která vyplácí dividendy jeho manželce, stále působí v Rusku

Akshata Murtyová, manželka britského premiéra Rishino Sunaka získává roční dividendu ve výší 11,5 milionů liber (v přepočtu 341 milionů korun) od indické IT firmy Infosys, která nadále působí v Rusku. Uvedl to britský list The Guardian. Firma, která patří tchánovi britského premiéra, má podle listu nadále zaměstnance ve své moskevské kanceláří a platí dvěma místním subdodavatelům. I když po ruské invazi na Ukrajinu slibovala, že se stáhne.

Foto: Henry Nicholls, Reuters Britský premiér Rishi Sunak s manželkou Akshatou Murtyovou