Borell: Politicky už Rusko prohrálo, nutnost zastavit Putina chápe čím dál víc zemí

Byť se konec bojů zdá být daleko, Borrell napsal, že se z New Yorku vrátil s novým „sebevědomím“. „Protože mezi posledním setkáním ministrů zahraničí G20 v červenci na Bali a týdnem VS OSN v New Yorku jsem zaznamenal opravdový posun v tom, jak se mnohé země, včetně některých důležitých, k věci staví,“ uvedl. „Víc a víc zemí teď chápe, že Putin vede svět velmi nebezpečným směrem a že musí být zastaven,“ pokračuje jeho příspěvek.