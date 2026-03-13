Vyjdete do ulic a my udeříme, vyhrožují revoluční gardy Íráncům

Článek
„Nepřítel, který není schopen dosáhnout svých bojových cílů, se znovu snaží šířit teror a vyvolávat nepokoje,“ uvedly revoluční gardy ve svém televizním prohlášení. Současně slibují „tvrdší úder než 8. ledna“, pokud vypuknou nové protesty.
Očekává se, že lidé by mohli vyjít do ulic příští týden před íránským novým rokem, který připadá na 20. března. V minulosti právě den před íránským novým rokem často vedl k protestům a nepokojům.
To připomněl v diskusním pořadu německé veřejnoprávní televize ZDF německo-íránský novinář Michel Abdollahi. „Mám informace, že lidé čekají, až se řekne vraťte se do ulic, abychom se mohli osvobodit od systému, který vládne. Chceme dýchat, chceme žít,“ řekl.
Poslední úterý před íránským novým rokem se koná v zemi tradiční ohňový festival. Íránci zapalují v ulicích ohně, přeskakují je, čímž se symbolicky očišťují a zahánějí zlé duchy. V ulicích je mnoho mladých lidí a v minulosti právě tento den odstartovaly mnohé nepokoje.
Při útocích na Írán utrpěly i památky. Nejhůře je na tom palác ze seznamu UNESCO
„Poslední úterý před koncem roku, což letos vychází na 17. března, je něco jako silvestr v Evropě. Často začaly nepokoje, protože lidé ten den dělají trochu to, co chtějí. Jsou tam petardy, oslavy a mládež je v ulicích. Možná lidé v tento den vyjdou do ulic, aby si vyventilovali svůj hněv,“ uvedl Abdollahi.
Íránské bezpečnostní složky v lednu tvrdě potlačily protivládní protesty, které úřady označily za výtržnictví. Demonstrace původně propukly kvůli nárůstu životních nákladů, ale postupně se proměnily v rozsáhlé protivládní protesty, které vyvrcholily 8. ledna.
Íránské úřady připustily, že při nepokojích zahynulo více než 3000 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek i lidí, kteří s protesty neměli nic společného. Lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA ale odhaduje, že při tvrdém potlačení protestů zahynulo přes 7000 lidí, většinou demonstrantů. I tento počet zabitých ale podle ní bude zřejmě mnohem vyšší.