Útoky Húsíů ohrožují světovou ekonomiku

Specializovaný server India Shipping News upozorňuje, že pokud by byla cesta přes Rudé moře příliš nebezpečná, lodě plující z Asie do Evropy by musely volit mnohem delší kolem celé Afriky, k čemuž se už některá rejdařství uchýlila. To znamená nejen prodloužení času dopravy, ale také značný růst nákladů.

Zatímco plavba z Bombaje do Rotterdamu přes Suezský průplav trvá 13 až 14 dní, plavba kolem Mysu dobré naděje přidá další dva týdny. „To může zvýšit provozní náklady a náklady na palivo až na 350 tisíc (zhruba 7,9 milionů korun) dolarů a to bez připočtení navýšení platby kvůli delšímu nájmu lodi. Když stoupnou náklady na lodní dopravu, pak výrobky, které vyvážíte nebo dovážíte přes moře budou taky dražší,“ uvedl Singhál.

Izraelský list Ha´arec varuje, že blokáda všech lodí do Izraele mířících či jakkoliv s židovským státem spojených může vést k rozšíření války do Rudého moře. Nešlo by totiž čekat, až se ustaví mezinárodní námořní síly, jak to chtějí USA. Akce Húsíů by mohly být testem Íránu, jak by se svět postavil k případné íránské akci proti mezinárodní námořní přepravě.