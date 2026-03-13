USA vyčerpaly ve válce s Íránem munici na několik let

Článek
Podle osob se obří spotřeba munice týká i střel Tomahawk, které USA ve válce hojně využívají. „Námořnictvo bude tyto výdaje pociťovat několik let,“ uvedl jeden z nich.
Britský deník poznamenal, že rostoucí náklady na válku budou vyvíjet tlak na Donalda Trumpa, protože konflikt zastavil přepravu ropy přes Hormuzský průliv. To způsobilo, že cena za barel stoupla nad psychologickou hranici sta dolarů, v jednu chvíli atakovala hranici 120 dolarů. Od té doby však opět klesla dolů, v pátek ráno se obchodovala kolem 102 dolarů.
Podle FT je také válka nepopulární mezi americkými voliči, kteří budou letos v listopadu volit své zástupce do Kongresu.
Očekává se, že Pentagon v nejbližších dnech předloží Bílému domu a Kongresu oficiální žádost o dodatečné výdaje na armádu ve výši až 50 miliard dolarů. Žádost o dodatečné financování připraví půdu pro pravděpodobně tvrdý boj o financování v Kongresu, který by mohl odhalit rostoucí neklid zákonodárců ohledně kroků vlády.
Dodatečné financování by však mohlo v Kongresu narazit. Kromě demokratů, kteří válku označují za nezákonnou, protože Trump nepožádal o souhlas, by se proti mohla postavit například i Lisa Murkowskiová, republikánka v senátním výboru pro přidělování finančních prostředků.
„Musíte nám být schopni poskytnout požadované informace a odůvodnění. Nepovažujte za samozřejmé, že úlohou Kongresu je v podstatě jen vypsat šek,“ řekla podle deníku.
Drahé střely
Představitelé Pentagonu na začátku tohoto týdne senátorům sdělili, že válka stála v prvních šesti dnech útoků více než 11 miliard dolarů (přes 234 miliard korun). Převážnou část nákladů tvořila munice.
„Střely, které vystřelujeme – střely Patriot, střely THAAD… tyto zbraňové systémy, každá střela stojí miliony dolarů,“ řekl demokratický senátor a veterán letectva Mark Kelly. Íránci mezitím „vystřelují levné drony“, řekl s odkazem na drony šáhid, které podle amerických zpravodajských úředníků Írán dokáže rychle vyrobit za 30 000 dolarů za kus. „To se prostě nevyplatí,“ dodal Kelly.