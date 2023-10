USA chtějí koridor do Egypta pro civilisty z Pásma Gazy

Spojené státy chtějí podle americké zpravodajské televize NBC News vytvořit koridor, který by civilistům z Pásma Gazy umožnil odejít do Egypta. Mohli by se tak vyhnout nebezpečí, které jim v Gaze hrozí. Izrael na pásmo, v němž žije zhruba 2,3 milionu lidí, útočí v reakci na víkendové masakry spáchané palestinským teroristickým hnutím Hamás.

Foto: Jonathan Ernst, Reuters Americký prezident Joe Biden