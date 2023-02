Rusko i Ukrajina stály o příměří. Zazdil ho Západ, tvrdí bývalý izraelský premiér

Ukrajinci byli podle Bennetta ochotni ustoupit od svého záměru vstoupit do NATO, což Putin označoval za jeden z důvodů invaze do sousední země.

Na přímý dotaz, zda tedy západní státy dohodu o příměří podle něj zablokovaly, odpověděl, že ano. „V podstatě ano. Zablokovaly to. A jsem toho názoru, že udělaly chybu. Ale na to to posoudit, je příliš brzy,“ řekl Bennett.