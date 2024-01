Propuštěná izraelská rukojmí popsala dva měsíce v zajetí Hamásu

Na festivalu Nova byla Mia se svým kamarádem Eliem. „Od začátku jsem měla špatný pocit. Nedokázala jsem si ho (festival) užívat,“ začala Šemová líčit hodiny předcházející útoku teroristického hnutí Hamás.

„Z ničeho nic na nás začali teroristé střílet. Vraždit lidi. S Eliem jsme byli mezi prvními, kdo utekli,“ uvedla Mia. „Nastoupili jsme do auta. Řídila jsem pod velkým tlakem. Po chvíli na mě Elie začal křičet, že na nás (teroristé) střílejí,“ pokračovala.

V tu chvíli na to Mia „šlápla“ a snažila se projet skrz teroristy. „Pak ale prostříleli pneumatiky. Auto s námi začalo házet a nakonec se zastavilo,“ sdělila.

„Kolem nás projelo auto s teroristy. Vylezli z něj a jeden z nich mě střelil do ruky. Ta se mi částečně oddělila od těla,“ uvedla Šemová. „Čekala jsem, až ten masakr skončí,“ dodala.

Hrála mrtvou

Krátce poté, co ji bojovník Hamásu postřelil, Mia upadla na zem a rozhodla se hrát mrtvou. Kolem ní hořela auta, kvůli čemuž se nakonec musela dát do pohybu a hledat pomoc.

U plamenů se podle jejích slov procházel muž. Nabídl jí pomoc. „Byl to terorista. Začal mě hned osahávat v horní části těla. Hystericky jsem křičela,“ uvedla. Po několika vteřinách si ale terorista všiml zraněné ruky. „To ho vyděsilo a po chvíli přestal. Přivolal ale auto,“ dodala.

Z vozidla posléze vylezl další terorista, který ji za vlasy odvlekl do auta. „A pak jsem dorazila do Gazy,“ vysvětlila. „Byl jsem vzhůru, ale neuvědomovala jsem si, co se děje. Myslela jsem pouze na to, že nechci zemřít,“ pokračovala.

„Hodili mě do temné místnosti a na ruku mi dali obvaz. Tak jsem strávila tři dny,“ popsala Šemová. Po třech dnech ji odvedli do domu, kde ji dále drželi jako rukojmí. „Byl to domov jednoho teroristy, který se mnou byl i v autě (které ji uneslo z území Izraele do Gazy),“ dále sdělila.

I v tomto domě Miu zavřeli do temné místnosti. „Nemohla jsem mluvit. Nikdo mě nemohl vidět ani slyšet. Byla jsem úplně skrytá,“ dodala.

„Bála jsem se, že mě znásilní. To byl můj největší strach. Jeho žena byla kousek od té místnosti. To byl jediný důvod, proč mě neznásilnil,“ popsala svůj největší strach Mia, která je držitelkou izraelského a francouzského občanství.

Po dalších třech dnech ji terorista vzal do nemocnice, kde ji lékař ošetřil postřelenou ruku. „Oblékl mě do hidžábu a nikábu a odvezl mě do nemocnice na sál. Nechápala jsem, co se děje,“ uvedla s tím, že dostala „sedativa“ a probudila se až po operaci.

„Viděla jsem, že je má ruka obvázaná a upevněná železnými tyčemi,“ uvedla.

„Řekni, že se tu máš dobře!“

Krátce po operaci ji teroristé přinutili natočit video, ve kterém jí nařídili, aby řekla, že se o ni dobře starají a že je v pořádku. „Dělala jsem, co mi řekli. Bála jsem se o svůj život,“ vysvětlila.

Všech 55 dní byla Mia bez léků a téměř nespala. „Spala jsem maximálně hodinu denně. Nemůžete spát, když se na vás kouká terorista,“ řekla.

Mia se bála, že ji terorista znásilní nebo zabije, a tak se rozhodla si ho spřátelit. „Jednou mi povídal o problémech se svojí ženou. Řekl mi, že ji už nemiluje,“ sdělila izraelské televizi Šemová.

Podobnou strategii zvolila i poté, co ji přemístili do jiného domu, kde byli čtyři teroristé. Jednomu z nich řekla, co má nakoupit na trhu, aby jim mohla uvařit. „Uvařila jsem jim. Aby mě respektovali. Oni umí ocenit ženu, která vaří a uklízí,“ uvedla.

V posledních čtyřech nebo pěti dnech ji teroristé přemístili do tunelů pod Gazou. „Když mě poslali do tunelů, myslela jsem si, že se z nich nikdy nedostanu,“ pokračovala.

„Neměla jsem tam vzduch, jídlo ani lékařskou pomoc,“ řekla s tím, že byla držena v místnosti o velikosti 2,5 metru čtverečných se „šesti až sedmi dalšími rukojmími“.

Osvobození

Redaktorka se osvobozené ženy zeptala, kdy jí teroristé řekli, že půjde domů. „Pět minut předem. Terorista mi řekl: ‚Ty, Izrael,‘,“ uvedla.

„Nevěřila jsem tomu až do chvíle, kdy jsem nastoupila do vozidla IDF (Izraelské obranné síly), přejela hranice s Gazou a vstoupila na izraelské území,“ vysvětlila.

Ještě než ji ale teroristé předali Červenému kříži, od jehož pracovníků byla posléze předána IDF, ji ale členové Hamásu natočili na kameru a znovu ji přinutili říct, že se k ní chovali slušně. „Řekli mi, abych řekla, že se ke mně chovali dobře a že lidé v Gaze jsou milí a slušní,“ uvedla.

Když Mia přijela domů, nemohla uvěřit, že je po všem. „Nemohla jsem uvěřit, že mám stále ruku. Že jsem tady s rodinou,“ zakončila své svědectví.

Teroristické hnutí Hamás zaútočilo na Izrael v sobotu 7. října. Při svém běsnění teroristé zavraždili přes 1200 lidí, většina z nich byli civilisté. Jedním z míst útoku byl právě i festival Nova, kterého se zúčastnila Mia se svým kamarádem Eliem. Na této akci Hamás zavraždil přes 260 lidí.