V Pásmu Gazy zemřel v zajetí 73letý izraelsko-americký rukojmí

Izraelec Gadi Haggai, 73letý obyvatel kibucu Nir Oz, který měl také americké občanství a během útoku palestinských radikálů 7. října byl unesen do Pásma Gazy, je po smrti. S odvoláním na oznámení kibucu o tom v sobotu informoval zpravodajský web The Times of Israel.

Vypálený kibuc Nir Oz, ze kterého pocházel unesený 73letý Gadi Haggai, jenž zemřel v zajetí v Pásmu GazyVideo: Jan Husár, Novinky