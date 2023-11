Příměří v Pásmu Gazy i propouštění rukojmích se zřejmě opozdí, má začít až v pátek

Po středečním oznámení dohody se předpokládalo, že dočasný klid zbraní mezi Izraelem a Hamásem vstoupí v platnost už ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne místního času. Podle listu The Times of Israel nicméně zřejmě dojde k odkladu o jeden den, údajně na základě dohody všech zainteresovaných stran včetně Kataru a USA.

Rukojmí by měla být předána Červenému kříži nebo Červenému půlměsíci a z Pásma Gazy by se propuštění lidé měli dostat nejprve do Egypta. Během příměří by měly do Pásma Gazy vjet stovky dalších kamionů s humanitární pomocí, kterých tam Izrael dosud vpustil jen asi 1400. První humanitární pomoc od 7. října se do oblasti s 2,3 milionu obyvateli dostala až 21. října.