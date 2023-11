Příměří zajistí podstatné navýšení humanitární pomoci do Pásma Gazy

Dohoda o příměří mezi Hamásem a Izraelem by podle zdrojů katarské televize al-Džazíra měla po dobu platnosti klidu zbraní umožnit prakticky neomzený přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy. Ta se dosud do enklávy, systematicky bombardované izraelským letectvem a postupně dobývané pozemními silami, dostávala jen sporadicky a nepravidelně.