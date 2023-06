Prigožinovi možná zachrání krk Afrika

Libye, Mali, Středoafrická republika nebo Sýrie. To je jen částečný výčet zemí, v nichž působí smluvní vojáci tzv. Wagnerovy armády, paramilitaristické organizace ovládané Jevgenijem Prigožinem.

„Během posledních třech let si wagnerovci vybudovali zejména v Africe hustou síť kontaktů s místními vojenskými strukturami a mají tam i ekonomické zájmy,“ řekla serveru BBC Julia Stanyardová, hlavní analytička organizace Globální Iniciativa proti organizovanému mezinárodnímu zločinu (GI-TOC).

„Hustá síť kontaktů“ znamená např. ve Středoafrické republice to, že wagnerovci tam pomohli potlačit protirežimní opozici, jejich vojáci slouží i jako osobní ochranka prezidenta a jako odměnu skupina získala přístup k lukrativnímu obchodu se surovinami, na něž je země výjimečně bohatá.

V Mali Prigožinovi žoldnéři na základě kontraktu s tamější vojenskou vládou na přelomu let 2021 a 2022 „vystřídali“ francouzské vojáky a místo nich tam údajně pomáhají v boji se sahelskými islamisty.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dekretem nařídil, aby všechny ruské „dobrovolnické“ skupiny – včetně wagnerovců – podepsaly do konce června smlouvu s ruským ministerstvem obrany.

Tím by je Kreml dostal pod kontrolu, a právě tato snaha mohla být hlavním spouštěčem sobotního pochodu na Moskvu.

Je ale těžko představitelné, že Kreml by byl operačně schopen plně převzít působení wagnerovců ve vzdálených teritoriích bez Prigožinových kontaktů.

Roztržka mezi Prigožinem a Kremlem uvedla do nejistoty i vlády a mocenské skupiny, kterým wagnerovci v zahraničí slouží.

V případě, že by se žoldnéři náhle octli ve vakuu a bez peněz, snadno by se mohlo stát, že se dají do služeb toho, kdo jim zaplatí - třeba protivládních vzbouřenců, připomíná BBC.