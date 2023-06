Šojgu nařídil wagnerovcům zařadit se do ruské armády. To tedy ne, reaguje Prigožin

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nařídil žoldnéřům z Wagnerovy skupiny, aby do 1. července uzavřeli smlouvu o oficiální službě v řadách ruské armády, informovala v neděli agentura Unian. Podle Moskvy to má zvýšit efektivitu ruské armády. Jevgenij Prigožin, šéf wagnerovců, to ale ostře odmítl.

Foto: Concord Press Service, Reuters Jevgenij Prigožin