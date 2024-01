Palestinci musejí mít možnost zůstat v Gaze, řekl Blinken. Boje přitom mohou trvat rok

„Palestinští civilisté musejí mít možnost se vrátit domů, jakmile jim to podmínky umožní. Nemohou, nesmějí být nuceni k odchodu z Gazy,“ řekl Blinken.

Reagoval na vyjádření izraelského ministra financí Bezalela Smotricha, který vyzýval Palestince, aby opustili pásmo a mohli do něj přijít Izraelci, takže by země rozkvetla.

Také ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir volal „po podpoře odchodu obyvatel Gazy“, což by prý vyřešilo krizi. Dokonce se objevily spekulace, že by Palestinci měli odejít do Konga.