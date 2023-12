Opuštění rukojmí se vzdávali. Izraelští vojáci je přesto zastřelili, přiznala armáda

Tři rukojmí, které v pátek ve městě Gaza omylem zabili izraelští vojáci, mávali bílým praporem. Muži, kterým se podařilo uprchnout ze zajetí palestinského teroristického hnutí Hamás byli vysvlečeni do půli těla. Vyplývá to z podrobností, které po prvotním vyšetřování incidentu v sobotu zveřejnila izraelská armáda, napsal web The Times of Israel (ToI).

Foto: Profimedia.cz Tři Izraelci omylem zastřelení v Gaze - Alon Lulu Šamriz, Samer Talalka a Jotam Chaim