Izraelci omylem zastřelili tři rukojmí, které zajal Hamás

Těla rukojmích byla převezena do Izraele, uvedl The Jerusalem Post. Podle Hagariho šlo o Jotama Chaima, kterého Hamás při útoku ze 7. října unesl z kibucu Kfar Aza, a Samera Talalku původem z beduínského města Hura. Toho teroristi odvlekli z kibucu Nir Am, kde pracoval.