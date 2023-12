Haníja je ochoten jednat o konci války, konec Hamásu v Gaze ale nepřipouští

Podle listu The Times of Israel dal Haníja najevo, že je otevřen jednáním, která by ukončila probíhající válku. Je také připraven vést rozhovory, jež by mohly vést „k politické cestě, která by zaručila právo palestinského lidu na nezávislý palestinský stát s hlavním městem Jeruzalémem“. V žádné části projevu ale nehovořil o mírovém soužití palestinského státu a Izraele.