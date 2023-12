NYT: Izraelská armáda nebyla na útok Hamásu vůbec připravena, vládl chaos

Izraelská armáda byla zcela nepřipravená na útok hnutí Hamás na izraelské pohraničí ze 7. října, zpočátku neměla jasné rozkazy od vedení a mnozí vojáci se spoléhali několik hodin jen na zprávy z mobilních aplikací WhatsApp či Telegram, aby zjistili, kam mají jet napadeným pomoci. Vyplývá to z analýzy deníku The New York Times (NYT) založené mimo jiné na rozhovorech s bývalými i současnými důstojníky izraelské armády.

DRASTICKÉ ZÁBĚRY: Zvěrstva spáchaná militanty HamásuVideo: Izraelské ministerstvo zahraničí