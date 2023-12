Izrael ukázal síť tunelů, kterou mělo používat vedení Hamásu

Je to město, které existuje na dvou úrovních, jedné nadzemní a druhé podzemní a bojuje se v obou, sdělil podle JP novinářům plukovník Beni Aharon.

Kousek od obou škol přímo na náměstí se nacházely dvě tunelové šachty a stavební dílna. Do těchto prostor armáda vzala novináře, do samotných tunelů nikoliv. Zveřejnila videozáznam, na němž mají být tunely zachyceny, včetně jednoho, který podle izraelských zdrojů vedl přímo ze Sinvárova domu na náměstí. Z něj se po točitém schodišti dalo sejít do osvětlené betonové chodby.