Jednou zastřelí i tebe, vzkázal turecký politik izraelskému premiérovi

Náměstek tureckého ministra školství Nazif Yilmaz vzkázal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že i jeho jednoho dne někdo zastřelí a že zemře. Informuje o tom list The Times of Israel, který poukázal na to, že takto ostrý a nediplomatický výpad se udál ve chvíli, kdy po dlouhé době dochází ke zlepšování vztahů mezi Izraelem a Tureckem.